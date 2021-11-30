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خلال شهر.. «الصناعة» تصدر 60 ترخيصًا باستثمارات وصلت 1.5 مليار ريال

خلال شهر.. «الصناعة» تصدر 60 ترخيصًا باستثمارات وصلت 1.5 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 60 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أكتوبر الماضي، بحجم استثمارات يزيد عن 1.5 مليار ريال، فيما بدأ 90 مصنعاً عمليات الإنتاج.

وأكد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، في تقرير له، أن إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة، حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 وصل إلى قرابة 10216 مصنعًا، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.33 ترليون ريال، وفق “العربية”.

كما أسهم القطاع الصناعي – حسب التقرير- في توظيف 8630 عاملًا خلال شهر أكتوبر، منهم 3194 مواطنًا، فيما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة 5436 عاملًا، وبلغ عدد العمالة المرخصة في التراخيص الصناعية الجديدة 1701 عامل.

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