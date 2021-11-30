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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالفيديو.. السيول تداهم المنازل في محافظة مسندم بسلطنة عمان

بالفيديو.. السيول تداهم المنازل في محافظة مسندم بسلطنة عمان
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، اليوم، السيول الجارفة التي داهمت محافظة مسندم في سلطنة عُمان.

وتعرضت المحافظة، لهطول الأمطار بغزارة عالية وجريان للسيول، وذلك نتيجة لتأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأظهرت مقاطع فيديو مياه السيول تغمر المنازل في محافظة مسندم وعدد من المحافظات الأخرى.

من جانبها، دعت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية إلى توخي الحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية المصاحبة للسحب الركامية، والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام غير الثابتة بفعل الرياح الهابطة النشطة.

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