موجة برد غير مسبوقة.. المنخفض الأيسلندي يصل دولة عربية

تواصل – وكالات:

قال خبراء الأرصاد الجوية: إن طقس الشتاء خلال الفترة القادمة سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة العظمى والصغرى، وسيكون قارس البرودة، مقارنة بنظيره في السنوات الماضية.

وأكد الخبراء أنه من المنتظر أن يصل المنخفض الأيسلندي إلى مصر هذا الشتاء، لتكون هناك أمطار وثلوج على دفعات، مع استمرار العوامل المؤثرة الأخرى التي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، حسب صحيفة ” أخبار اليوم”.

وأشار الخبراء إلى أن مسارات الرياح القطبية والإبقاء على ظاهرة النينو فقط، نتيجة تعمق المنخفض الأيسلندي شمال غرب أوروبا، تؤدي إلى اندفاع الكتل الباردة والمنخفضات عبر شرق أوروبا نحو شرق المتوسط لتحظى مصر بالأمطار والثلوج على دفعات.

وأضاف الخبراء أن هناك ظاهرتين مناخيتين هما “النينو واللانينا” تؤثران على العالم، ويصاحبهما اضطرابات مناخية خلال المرحلة الحالية فى مصر من تساقط للأمطار إلى موجات الصقيع وتساقط الثلوج.