إليك الطريقة الأكثر فائدة لطهي البيض

تواصل – وكالات:

قالت خبيرة التغذية والهضم نوريا ديانوفا: إن البيض، مخزن للبروتينات والمواد الغذائية الأخرى، ومن الناحية الهضمية فهو سهل الهضم وله تركيبة مثالية من الأحماض الأمينية، حتى أفضل من اللحوم.

وأكدت خبيرة التغذية أن الجسم يمتص البيض بطرق مختلفة حسب طريقة التحضير، مشيرة إلى أن “العجة” على سبيل المثال هي أسهل طريقة للهضم، والأصعب منها قليلاً هي البيضة المسلوقة، تليها البيضة المقلية، بينما يعتبر البيض النيء صعب الهضم، حسب “سبوتنيك”.

وأضافت أن صفار البيض يحتوي على الليسيثين، الذي يؤثر بشكل ملحوظ على الرؤية، وفيتامين “أ” في الشكل المثالي، والعديد من العناصر المفيدة.

وأشارت إلى أنها تنصح المرضى بتناول بيضة واحدة كاملة، وحسب الحاجة من البروتينات اعتمادًا على وزن الشخص، حيث يمكن تناول من “عجة” واحدة أو ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.