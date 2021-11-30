الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إليك الطريقة الأكثر فائدة لطهي البيض

إليك الطريقة الأكثر فائدة لطهي البيض
0

تواصل – وكالات:

قالت خبيرة التغذية والهضم نوريا ديانوفا: إن البيض، مخزن للبروتينات والمواد الغذائية الأخرى، ومن الناحية الهضمية فهو سهل الهضم وله تركيبة مثالية من الأحماض الأمينية، حتى أفضل من اللحوم.

وأكدت خبيرة التغذية أن الجسم يمتص البيض بطرق مختلفة حسب طريقة التحضير، مشيرة إلى أن “العجة” على سبيل المثال هي أسهل طريقة للهضم، والأصعب منها قليلاً هي البيضة المسلوقة، تليها البيضة المقلية، بينما يعتبر البيض النيء صعب الهضم، حسب “سبوتنيك”.

وأضافت أن صفار البيض يحتوي على الليسيثين، الذي يؤثر بشكل ملحوظ على الرؤية، وفيتامين “أ” في الشكل المثالي، والعديد من العناصر المفيدة.

وأشارت إلى أنها تنصح المرضى بتناول بيضة واحدة كاملة، وحسب الحاجة من البروتينات اعتمادًا على وزن الشخص، حيث يمكن تناول من “عجة” واحدة أو ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

مواد ذات صلة

رغم فوائده المذهلة.. على هؤلاء الحذر من تناول البصل

رغم فوائده المذهلة.. على هؤلاء الحذر من تناول البصل

متى يشكل تناول اللوز خطراً على صحة الإنسان؟.. خبيرة تغذية توضح

متى يشكل تناول اللوز خطراً على صحة الإنسان؟.. خبيرة تغذية توضح

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

خبيرة تغذية تحذر من تناول هذه المشروبات على معدة فارغة

أخصائية تغذية تكشف عن أفضل أنواع الخضار لتحفيز مناعة الجسم

أخصائية تغذية تكشف عن أفضل أنواع الخضار لتحفيز مناعة الجسم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة