اقتلاع عيون المحتجين.. أبشع جرائم النظام الإيراني لمواجهة تظاهرات العطش

تواصل – فريق التحرير:

نشر مراسل شبكة “بي بي سي فارسي” البريطانية، هادي نيلي على صفحته الشخصية في تويتر، تغريدة استهجن فيها ما رآه، من حالات تعذيب لمحتجين، قام الأمن الإيراني باقتلاع أعينهم، بسبب مشاركتهم في تظاهرات “العطش” التي انطلقت في مدينة أصفهان خلال الأيام الماضية، وفق “العربية”.

وأكد هادي نيلي أنه قرأ كثيراً عن حُكّام إيرانيين ظالمين كانوا يقتلعون عيون أعدائهم في القرون الماضية، إلا أنه لم يتخيّل أن ذلك سيُنفّذ بحق مواطنين إيرانيين بسبب احتجاجات سلمية في أصفهان.

وأدت الاحتجاجات، إلى اعتقال أكثر من 120 مواطناً ممن نزلوا إلى الشوارع، منتقدين سياسة الحكومة، فيما يتعلق بالموارد المائية، ورددوا “الموت لخامنئي”.

ويحتج المزارعون في إقليم أصفهان منذ سنوات على تحويل المياه من نهر “زاينده رود” لتزويد مناطق أخرى، مما أدى إلى معاناة مزارعهم من الجفاف وتهديد سبل عيشهم.