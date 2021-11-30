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فرنسا تُرسل تعزيزات أمنية وتمدد حظر تجول في الكاريبي.. ماذا يجري؟

فرنسا تُرسل تعزيزات أمنية وتمدد حظر تجول في الكاريبي.. ماذا يجري؟
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تواصل – وكالات:

قال وزير أراضي ما وراء البحار الفرنسي سيباستيان لوكورنو: إن باريس سترسل اليوم، تعزيزات أمنية إلى جزيرة جوادلوب الواقعة في الكاريبي بما في ذلك وحدة للتدخل السريع، وذلك بعد أسبوعين من الاضطرابات والاحتجاجات.

وأعلن الوزير، الذي أرسلته الحكومة الفرنسية لإنهاء الأزمة في مطلع الأسبوع، أن 70 شرطيا سيصلون إلى الجزيرة، ومعهم فريق من قوات التدخل السريع مكون من عشرة أفراد لمساعدة قوات الأمن، مؤكدًا تمديد حظر التجول المفروض على الجزيرة بعد أسبوعين من الاحتجاجات، وفق “فرانس برس”.

يأتي الإجراء الفرنسي لمواجهة احتجاجات السكان المحليين على التطعيم الإجباري للعاملين بقطاع الرعاية الصحية، الذين طالبوا بأن يكون لديهم الخيار في اتخاذ القرارات الصحية وفقا لما يرغبون به.

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