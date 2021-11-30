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شركة أدوية تستبعد أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد «أوميكرون»

شركة أدوية تستبعد أن تكون اللقاحات الحالية فعالة ضد «أوميكرون»
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تواصل – وكالات:

قال رئيس شركة صناعة الأدوية “مودرنا”، ستيفان بانسل: إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد السلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا كما كان الأمر بالنسبة للسلالة “دلتا”.

وأضاف بانسل، أنه لن تكون الفاعلية بنفس المستوى، الذي كان متوفرًا مع متحور دلتا، حسب “سبوتنيك”.

وأكد على وجود قصور جوهري، بمقادير ونسب غير معروفة، لأن العالم بحاجة إلى انتظار البيانات، مشيرًا إلى أن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم، ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا في الوقت الحالي.

يأتي هذا في وقت يشهد فيه العالم إجراءات متسارعة، للحد من انتشار “أوميكرون” التي ظهرت منذ أيام، في دول عدة جنوبي القارة الأفريقية.

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