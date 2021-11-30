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هل يقدم رئيس الحكومة اللبنانية استقالته؟.. مصادر توضح

هل يقدم رئيس الحكومة اللبنانية استقالته؟.. مصادر توضح
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر لبنانية، أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي يتابع مشاوراته باتجاه إعادة إطلاق حكومته قريباً، بعد توقف جلسات مجلس الوزراء منذ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية، أن “ميقاتي” لم يفقد التفاؤل في إمكان أن تنجح الجهود التي يبذلها في كسر جدار التعطيل وفتح الأفق الحكومي وإعادة الفعالية والإنتاجية ل​مجلس الوزراء​.

وأشارت المصادر إلى أن “ميقاتي” لم يتحدث من قريب أو بعيد عن تقديم استقالته، وأنه متيقن أنه لا يزال في الإمكان القيام بخطوات إنقاذية.

وأكدت أن مشاورات رئاسية ستنطلق بعد عودة ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون من الدوحة، لاستكمال ما تم التوافق عليه في لقاء الرؤساء الثلاثة في ​القصر الجمهوري​ في بعبدا يوم عيد الاستقلال.

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