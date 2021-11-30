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فيديو جديد يوثق لحظة تصدي حراس رئيس الوزراء العراقي لمحاولة الاغتيال

فيديو جديد يوثق لحظة تصدي حراس رئيس الوزراء العراقي لمحاولة الاغتيال
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تواصل – فريق التحرير:

أفرج مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن فيديو عرضه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوثق اللحظات الأولى لمحاولة الاغتيال.

وأظهر الفيديو مواجهة أفراد حماية الكاظمي لثلاث طائرات “درون” مسيرة ومفخخة استهدفت مقر إقامته في بغداد، وتسببت بوقوع إصابات بين عناصر أمن حمايته الذين أحبطوا محاولة الاغتيال الفاشلة، وظهروا في الفيديو يتصدون للطائرات بالرصاص، حسب “العربية”.

وعرض الأعرجي المقطع في مؤتمر صحافي، أمس، كاشفا نتائج التقرير الأولي للتحقيق بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي في 7 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق، استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق.

وأكد الأعرجي أن ثمانية ضباط بينهم اثنان برتبة لواء، تم توقيفهم على خلفية الإهمال في الحفاظ على أدلة، في محاولة اغتيال رئيس الحكومة.

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