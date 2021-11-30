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دراسة تمهد الطريق لحل أهم لغز محيّر على كوكب الأرض

دراسة تمهد الطريق لحل أهم لغز محيّر على كوكب الأرض
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة أجريت على غبار الفضاء، أن الماء الذي يغطي غالبية سطح كوكب الأرض، يمكن أن يكون قد تشكل في الفضاء بمساعدة الرياح الشمسية.

واختبر فريق دولي من العلماء، عينات مأخوذة من كويكب “إيتوكاوا”، جمعت بواسطة مسبار الفضاء الياباني “هايابوسا” سنة 2010، مستخدمين التصوير المقطعي لقياس التركيب الذري لحبيبات الغبار على الكويكب، واكتشاف جزيئات الماء، حسب الدراسة التي نشرتها مجلة “نيتشر أسترونومي”.

وتوصل الباحثون إلى أن جزيئات الماء الموجودة في “إيتوكاوا” تشكلت عندما اصطدمت أيونات الهيدروجين المتدفقة من الشمس بجزيئات الغبار على الصخور الفضائية، مما أدى إلى تغيير تركيبها الكيميائي.

وأكد الأستاذ كلية العلوم الجغرافية والأرض بجامعة غلاسكو، لوك داليأن، أن الدراسة قد تكون مفتاحا لتفسير نظرية عمرها عقود، مفادها أن الكويكبات جلبت الماء إلى الأرض، عندما تشكل الكوكب قبل حوالي 4.6 مليار سنة، وفق “سكاي نيوز”.

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