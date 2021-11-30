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شاب أردني يقتل شقيقته بـ«قبضة يده».. والسبب صادم!

شاب أردني يقتل شقيقته بـ«قبضة يده».. والسبب صادم!
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت محكمة أردنية حكمها في قضية قتل شاب لشقيقته بالسجن 4 سنوات، وذلك بعد أشهر من وقوع الجريمة التي شغلت الأوساط المحلية في الأردن.

وتعود الجريمة إلى تاريخ الأول من مايو 2020 وبعد صلاة العشاء في شهر رمضان خلال الحظر الشامل، نشب خلاف بين المجني عليها وأخيها الأصغر على “ريموت” التلفاز، حيث قامت المجني عليها بتكسير الريموت، وعندها حضرت زوجة والدها لتحاول احتواء الموضوع، ومعاتبة الضحية بسبب قيامها بتكسير “الريموت”، لتقوم الأخيرة بالصراخ في وجه زوجة والدها، وفقاً لصحيفة “البيان”.

وبعدها حضر المتهم -شقيقها- وقام بلي ذراع المغدورة وضربها بقبضة يده على رأسها، مما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها ببلاط الأرض وفقدت وعيها، وحضر والدها وقام بإسعافها إلى المستشفى وتبين أنها أصيبت برأسها مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في الدماغ، وبقيت في غيبوبة إلى أن توفاها الله.

ونتيجة لإسقاط الحق الشخصي من قبل والد المجني عليها، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وخفضت العقوبة من 7 سنوات إلى أربع سنوات محسوبة من مدة التوقيف.

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