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80 مليار ريال قيمة مشاريع استثمارية تنفذ في قطاع المياه بالمملكة

80 مليار ريال قيمة مشاريع استثمارية تنفذ في قطاع المياه بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، المهندس عبدالرحمن الفضلي: إن حجم الاستثمارات في قطاع المياه يُقدر بعشرات المليارات، مبينا أن حجم المشاريع التي تنفذ على الأرض حاليا يقدر بأكثر من 80 مليار ريال.

وأكد الفضلي، خلال حفل اكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة، أن عملية الدمج في التوزيع، ستنعكس إيجابا على الكفاءة التشغيلية وتحسين وصول الخدمات للمواطنين، حسب “الاقتصادية”.

وأوضح أن من الأهداف المتوقعة للهيكلة، رفع الكفاء التشغيلية وتعظيم الفائدة وتحسين الخدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الشركة ستكون في وضع أفضل لتوسع الخدمات والارتقاء بها، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030.

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