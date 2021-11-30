الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أوميكرون» يدفع دولة عربية لفرض شروط جديدة لدخول أراضيها

«أوميكرون» يدفع دولة عربية لفرض شروط جديدة لدخول أراضيها
0

تواصل – وكالات:

أعلنت تونس اتخاذها إجراءات جديدة لدخول أراضيها بداية من الغد، 1 ديسمبر، وذلك لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” والذي ظهر في عدد الدول.

وقال رئيس لجنة الحجر الصحي، محمد الرابحي: إنه تم إقرار 5 إجراءات أساسية، يتمثل الأول في الالتزام بجوازات التلقيح أو شهادة تثبت استيفاء التلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.

وشدد الرابحي على أن فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد 28 يوما من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات، وفق” روسيا اليوم”.

وأضاف أن الإجراء الثاني، يتعلق بالالتزام بتحليل “بي سي آر” سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند التسجيل، لكل الوافدين بداية من 6 سنوات.

وأوضح أن شرط الدخول الثالث يشدد على إجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم، ويخص هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، ويتعين الالتزام بوثيقة الخلاص عند التسجيل بالمطار في بلد القدوم.

ويشدد الإجراء الرابع علي إخضاع الوافدين لاختبار سريع أو تحليل يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفين للتطعيم.

ويخص الإجراء الخامس الوافدين، بغرض التداوي، حيث سيتعين على هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق ذكرها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة التونسية.

وأشار الرابحي إلى أن من يخالف هذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نص عليها الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية.

مواد ذات صلة

للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. خام «برنت» يهبط لـ71 دولاراً للبرميل

للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. خام «برنت» يهبط لـ71 دولاراً للبرميل

الصحة العالمية توصي بـ 6 إجراءات عاجلة لمواجهة «أوميكرون»

الصحة العالمية توصي بـ 6 إجراءات عاجلة لمواجهة «أوميكرون»

استشاري: أوميكرون شبيه بمتحور دلتا بنسبة 75%.. وهذه بشارة خير مبدئية

استشاري: أوميكرون شبيه بمتحور دلتا بنسبة 75%.. وهذه بشارة خير مبدئية

“بيونتيك – فايزر”: تطوير لقاح معدل ضد أوميكرون خلال أسابيع

“بيونتيك – فايزر”: تطوير لقاح معدل ضد أوميكرون خلال أسابيع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>