«أوميكرون» يدفع دولة عربية لفرض شروط جديدة لدخول أراضيها

تواصل – وكالات:

أعلنت تونس اتخاذها إجراءات جديدة لدخول أراضيها بداية من الغد، 1 ديسمبر، وذلك لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” والذي ظهر في عدد الدول.

وقال رئيس لجنة الحجر الصحي، محمد الرابحي: إنه تم إقرار 5 إجراءات أساسية، يتمثل الأول في الالتزام بجوازات التلقيح أو شهادة تثبت استيفاء التلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.

وشدد الرابحي على أن فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد 28 يوما من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و14 يوما لبقية اللقاحات، وفق” روسيا اليوم”.

وأضاف أن الإجراء الثاني، يتعلق بالالتزام بتحليل “بي سي آر” سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند التسجيل، لكل الوافدين بداية من 6 سنوات.

وأوضح أن شرط الدخول الثالث يشدد على إجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم، ويخص هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، ويتعين الالتزام بوثيقة الخلاص عند التسجيل بالمطار في بلد القدوم.

ويشدد الإجراء الرابع علي إخضاع الوافدين لاختبار سريع أو تحليل يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفين للتطعيم.

ويخص الإجراء الخامس الوافدين، بغرض التداوي، حيث سيتعين على هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق ذكرها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة التونسية.

وأشار الرابحي إلى أن من يخالف هذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نص عليها الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية.