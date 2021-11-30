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توقعات «الأرصاد»: تكوّن الضباب ورياح نشطة على الشرقية والجوف والشمالية

توقعات «الأرصاد»: تكوّن الضباب ورياح نشطة على الشرقية والجوف والشمالية
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان، في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 12-32 كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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