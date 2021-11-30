أغرب من الخيال.. عريس ينام في حفل زفافه ورد فعل العروسة حديث مواقع التواصل

تواصل- فريق التحرير:

في واحدة من الوقائع الغريبة والنادر حدوثها، دخل عريس في غفلة نوم أثناء جلوسه بجوار عروسته في حفل الزفاف، الأمر الذي التقطه رواد مواقع التواصل الاجتماعي متداولين صورًا للعريس فيما تحاول عروسه إيقاظه من غفلته.

فعلى الرغم مما يحدث في حفل الزفاف من أجواء بهجة وفرح وتفاعل الجميع مع العريس، إلا أن العريس النيجيري، تخطى كل التوقعات بترك كل هذه الضوضاء والصخب في حفل زفافه ودخل في نوم عميق.

وفي الصور التي نشرتها صحف عالمية ومحلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت العروس في موقف محرج وذُهلت من عريسها محاولة إيقاظه بيدها.

الصورة التي ظهر فيها العريس النائم وعروسه، وهي تحاول أن توقظه، انتشرت بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من السخرية والضحك، بسبب غرابة الموقف، الذي نادرا ما يحدث في حفل زفاف في أي مكان في العالم.

واجتهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تفسير سبب دخول العريس في النوم ، إذ اعتقد البعض أنه ربما غرق في نوم عميق بسبب الإرهاق الذي تعرض له طوال الفترة التي تسبق الحفل، التي تتطلب جهدا كبيرا وسهرا من أجل إنجاز الكثير من الأمور اللازمة لحفل الزفاف.