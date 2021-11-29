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طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق

طقس الثلاثاء.. ضباب ورياح نشطة وسماء غائمة على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان.

في حين تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 12-32 كم / ساعة، وارتفاع الموج
نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

 

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