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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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مكتب العمل ينهي معاناة عاملة فلبينية لها 46 ألف ريال لدى صاحب العمل

مكتب العمل ينهي معاناة عاملة فلبينية لها 46 ألف ريال لدى صاحب العمل
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تواصل- فريق التحرير:

تمكن مكتب العمل في محافظة الخبر، من حل قضية شائكة لعاملة فلبينية منذ سنين، بعدم حصولها على راتبها من صاحب العمل.

واستقبلت لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية بالمكتب شكوى من السفارة الفلبينية بشأن عاملة لم تتسلم رواتب عملها لمدة سنتين و5 أشهر، وبلغت 46500 ريال.

وتمت مباشرة الشكوى باستدعاء صاحب العمل، والتحقق من صحة ادعاء العاملة، واتخاذ كل الإجراءات النظامية.

من جهته، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية في المنطقة الشرقية، عبدالرحمن المقبل، أن مثل هذه القضايا تعتبر نادرة، في ظل لوائح الوزارة وأنظمتها وقراراتها، حسب صحيفة الوطن.

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