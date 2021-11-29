طرق استخدام «مساعد غوغل» في جدولة المهام اليومية

تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء التقنية أن مساعد غوغل أقوى بكثير من محرك البحث الصوتي، حيث يمكن من خلاله تذكر بعض العبارات التي تقولها، وتشغيل إجراءات محددة في كل مرة تقولها، بفضل ميزة تسمى الإجراءات الروتينية.

أما عن كيفية إعداد إجراءات مساعد غوغل على هاتفك، وأتمتة المهام الأساسية بناء على أوامرك الصوتية وفقا لما أوردته صحيفة إنديان إكسبرس، فهي كالتالي:

1- انتقل إلى صفحة إعدادات الإجراءات

يمكنك الوصول إلى صفحة إعدادات عن طريق فتح مساعد غوغل أولاً على جهاز أندرويد الخاص بك والنقر على قائمة النقاط الثلاث في أسفل اليمين.

في صفحة “نصائح لك”، انقر على أيقونة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيسر. في الشاشة التالية، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى زر الإجراءات. انقر عليها للدخول إلى صفحة إعدادات الروتين.

2- استخدم أحد الإجراءات المحددة مسبقًا

وفي هذه الخطوة، سترى بعض الإجراءات الأساسية المحددة مسبقًا هنا ضمن قسم “إجراءاتك”. ستكون هذه أوامر بسيطة مثل “صباح الخير” و “أنا بالمنزل” و “الانتقال إلى العمل”.

كل ما عليك، هو أن تنقر فوق أي من هذه الأوامر وستدخل صفحة الإجراءات. ضمن قسم “الإجراءات” الذي ستراه الآن، يمكنك إضافة الإجراءات التي تختارها وإعادة ترتيبها. سيمنحك مساعد غوغل مجموعة من الإجراءات للاختيار من بينها عند النقر فوق الزر “+ إضافة إجراء”.

وبالمثل، يمكنك إضافة وتحرير وإزالة الإجراءات من جميع الإجراءات المحددة مسبقًا لتخصيص المعلومات التي تريدها والتي لا تريدها بناءً على الأمر.

3- إنشاء روتين مخصص

يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء إجراءات مخصصة خاصة بهم من شأنها تشغيل الإجراءات المحددة الخاصة بهم عند نطق أمر صوتي.

يمكنك حتى تعيين وقت معين أو شروق / غروب الشمس كبداية لأتمتة الإجراءات حتى بدون أمر صوتي.

ولتفعيل هذه الخاصية انقر فوق الزر “جديد” في صفحة الإجراءات الرئيسية أعلى اليمين. سترى خيارين يطلبان إضافة بداية وإضافة إجراءات. يمكنك الاختيار من بين مجموعة من الإجراءات المحددة مسبقًا، تمامًا كما فعلت في الخطوة 2. لاحظ أنه يمكنك حتى تجميع إجراءات متعددة معًا لتشغيلها في بداية واحدة.