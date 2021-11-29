سباق بين شركات تصنيع اللقاحات .. البدء في إنتاج جرعات خاصة لـ «أوميكرون»

تواصل- فريق التحرير

بسبب الانتشار المفاجيء لمتحور أوميكرونا بين دول العالم، تتسابق شركات بيونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون على العمل، لإنتاج لقاحات تستهدف المتحور الجديد.

وكان ظهور المتحور الجديد، قد أدى إلى استجابة عالمية قوية مع قلق دول العالم من احتمال انتشاره سريعا حتى بين الحاصلين على التطعيمات.

وقالت شركة بيونتيك إنها بدأت العمل على لقاح مخصص لأوميكرون مع شريكتها فايزر.

بينما نقلت شبكة (سي.إن.بي.سي) عن ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، أن بدء شحن مثل هذا اللقاح من الشركة قد يستغرق شهورا.

وأضاف أن فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد المتوفرة حاليا ضد المتحور الجديد غير معروفة الآن.

في الوقت ذاته تقوم شركة جونسون آند جونسون بتقييم فاعلية لقاحها لكوفيد-19 ضد أوميكرون، وتواصل في الوقت نفسه العمل لإنتاج لقاح خاص بالمتحور الجديد.