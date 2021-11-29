الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سباق بين شركات تصنيع اللقاحات .. البدء في إنتاج جرعات خاصة لـ «أوميكرون»

سباق بين شركات تصنيع اللقاحات .. البدء في إنتاج جرعات خاصة لـ «أوميكرون»
0

تواصل- فريق التحرير

بسبب الانتشار المفاجيء لمتحور أوميكرونا بين دول العالم، تتسابق شركات بيونتيك وموديرنا وجونسون آند جونسون على العمل، لإنتاج لقاحات تستهدف المتحور الجديد.

وكان ظهور المتحور الجديد، قد أدى إلى استجابة عالمية قوية مع قلق دول العالم من احتمال انتشاره سريعا حتى بين الحاصلين على التطعيمات.

وقالت شركة بيونتيك إنها بدأت العمل على لقاح مخصص لأوميكرون مع شريكتها فايزر.

بينما نقلت شبكة (سي.إن.بي.سي) عن ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، أن بدء شحن مثل هذا اللقاح من الشركة قد يستغرق شهورا.

وأضاف أن فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد المتوفرة حاليا ضد المتحور الجديد غير معروفة الآن.

في الوقت ذاته تقوم شركة جونسون آند جونسون بتقييم فاعلية لقاحها لكوفيد-19 ضد أوميكرون، وتواصل في الوقت نفسه العمل لإنتاج لقاح خاص بالمتحور الجديد.

 

مواد ذات صلة

استشاري: أوميكرون شبيه بمتحور دلتا بنسبة 75%.. وهذه بشارة خير مبدئية

استشاري: أوميكرون شبيه بمتحور دلتا بنسبة 75%.. وهذه بشارة خير مبدئية

“بيونتيك – فايزر”: تطوير لقاح معدل ضد أوميكرون خلال أسابيع

“بيونتيك – فايزر”: تطوير لقاح معدل ضد أوميكرون خلال أسابيع

الرئيس التنفيذي لـ”فايزر”: مكافحة كورونا قد تستدعي تطعيما سنويا

الرئيس التنفيذي لـ”فايزر”: مكافحة كورونا قد تستدعي تطعيما سنويا

دولة أوروبية جديدة تعلن رصد أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون»

دولة أوروبية جديدة تعلن رصد أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>