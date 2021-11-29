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«فيديو مُسرب» لحظة تحطم مقاتلة بريطانية أثناء الإقلاع من حاملة الطائرات.. والسبب صادم

«فيديو مُسرب» لحظة تحطم مقاتلة بريطانية أثناء الإقلاع من حاملة الطائرات.. والسبب صادم
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام، فيديو  مُسربا يرصد لحظة تحطم مقاتلة “إف 35” تابعة لقواتها الجوية في البحر المتوسط خلال تحليق روتيني، الأسبوع الماضي.

ويظهر الفيديو لحظة إقلاع الطائرة من حاملات الطائرات، وعند انتهاء المدرج سقطت في البحر.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأسبوع الماضي، تحطم مقاتلة “إف 35” تابعة لقواتها الجوية في البحر المتوسط خلال تحليق روتيني، مضيفة أن الطيار نجح في قذف نفسه خارج الطائرة قبل تحطمها.

ويعتقد المسؤولون، بحسب صحيفة “ديلي مايل” البريطانية، أن محرك الطائرة الشبحية، التي تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، سحب غطاء المطر أثناء إقلاعها من على متن حاملة الطائرات “كوين إليزابيث”، وهو ما أدى إلى تعطل المحرك، مما أجبر الطيار بعيد الإقلاع على القفز من طائرته.

وأفاد أفراد البحرية بأنهم رأوا الغطاء يطفو في البحر بالقرب من حاملة الطائرات البريطانية الرئيسية بعد الحادث الذي وقع في البحر المتوسط يوم الأحد.

وقالت المصادر في حديث لصحيفة “ذا صن” البريطانة إن طيار سلاح الجو الملكي أدرك الأمر وحاول إجهاض الإقلاع لكنه لم يتمكن من إيقاف الطائرة قبل انتهاء مدرج السفينة.

وأضافت المصادر إن أفراد البحرية أدركوا هذه المشكلة “على الفور تقريبا” لأن القواعد المتعلقة بإزالة الأغطية وأغطية المحرك قبل الرحلات الجوية “صارمة للغاية”.

 

 

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