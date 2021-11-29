«متحدث التجارة» يوضح طريقة التحقق من صحة تراخيص التخفيضات إلكترونياً

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نصح المتحـدث الرسمي باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين بأهمية التحقق إلكترونيا من صحة تراخيص التخفيضات.

وقال الحسين، عبر حسابه في “تويتر”: “إنه في نهاية العام تزيد تخفيضات المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية، قبل الشراء يمكنك التحقق الكترونياً من صحة تراخيص التخفيضات، برقم الترخيص أو قراءة رمز التخفيضات عبر الرابط التالي : https://qr.mc.gov.sa/sales