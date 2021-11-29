الموارد البشرية: 6 خطوات للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وزارة الموارد البشرية آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور.
وتشمل تلك الخطوات ما يلي:
1- الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) https://sbis.hrsd.gov.sa .
2- التسجيل في المنصة
3- الدخول على الملف الموحد
5- تعبئة المعلومات المطلوبة
6- الموافقة على الإقرار والتقديم
7- متابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات
آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطورhttps://t.co/QNwBc7qkCN📲pic.twitter.com/bMU4iYENvy
— العناية بالعملاء (@HRSD_Care)November 29, 2021