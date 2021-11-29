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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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الموارد البشرية: 6 خطوات للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان

الموارد البشرية: 6 خطوات للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية آلية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

1- الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) https://sbis.hrsd.gov.sa .

2- التسجيل في المنصة

3- الدخول على الملف الموحد

5- تعبئة المعلومات المطلوبة

6- الموافقة على الإقرار والتقديم

7- متابعة إجراءات الطلب من خلال الطلبات

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