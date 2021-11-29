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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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جامعة الإمام : اختبارات الفصل الدراسي الأول حضورية

جامعة الإمام : اختبارات الفصل الدراسي الأول حضورية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1443هـ ، لطلاب وطالبات الجامعة المنتظمين، وكذلك طلاب وطالبات الانتساب المطور، ستكون حضورية، وذلك إنفاذًا لتعليمات وتوجيهات وزارة التعليم بضرورة أن تكون الاختبارات حضورية.

وأوضحت الجامعة أن الاختبارات دائما تعقد حضورية، بينما أجريت خلال جائحة كورونا عن بعد ، مثل بقية المؤسسات التعليمية.

وأوضحت أن تغيير المراكز لطلاب وطالبات الانتساب المطور متاح عن طريق البلاغات في الموقع الإلكتروني لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مشيرةً إلى أن حذف الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الانتساب المطور لمن رغب متاح إلى الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الجمعة القادم 28/ 4/ 1443هـ الموافق 3/ 12/ 2021م.

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