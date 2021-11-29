الصحة العالمية توصي بـ 6 إجراءات عاجلة لمواجهة «أوميكرون»

تواصل- وكالات:

أصدرت منظمة الصحة العالمية، 6 توصيات عاجلة وذات أولوية للدول الأعضاء لتعزيز الاستعداد والاستجابة للمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقالت “الصحة العالمية” في بيان لها، إن مخاطر “أوميكرون” تعد مرتفعة للغاية لعدد من الأسباب، ومنها أن الأدلة الأولية تشير إلى أن سرعة انتقال العدوى به أكبر من المتغيرات الأخرى ، وأن مركباته العضوية المتطايرة يمكنها الهروب من المناعة.

كما أن المتغير الجديد يحتوي على عدد لم يسبق له مثيل من الطفرات التي يثير يعضها القلق وقد يؤثر على مسار الجائحة.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية إصابة الأشخاص الملقحين أيضاً بأوميكرون بنسب أقل من غير الملقحين.

وشملت التوصيات التي أصدرتها “الصحة العالمية”:

1- ضمان وجود نظام للإنذار المبكر.

2- وضع الخطط لتخفيف الأزمات والحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

3- توفير الموارد اللازمة للاستجابة في حال تزايدت حالات الإصابات.

4- الدخول إلى المستشفيات.

5- تسريع تلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر.

6- إبلاغ المنظمة بالمعلومات المسندة بالأدلة بانتظام حول أوميكرون والمتغيرات الأخرى.