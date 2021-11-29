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تدشين مزاد لوحات تسجيل المركبات المميزة الأربعاء المقبل.. وهذه آلية توصيلها لملاكها

تدشين مزاد لوحات تسجيل المركبات المميزة الأربعاء المقبل.. وهذه آلية توصيلها لملاكها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم تدشين خدمة مزاد لوحات تسجيل المركبات المميزة إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” http://Absher.sa في جميع مناطق المملكة الأربعاء المقبل.

وأوضح المرور في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي تسهيلا على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة (خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية).

وبينت الإدارة العامة للمرور، أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة ستتم إلكترونيا من خلال منصة أبشر، وسترسل اللوحات ملاكها عبر البريد السعودي “سبل”، من خلال العنوان الوطني.

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