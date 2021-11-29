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وظيفة انتشرت بشكل كبير .. موظفة خاصة لصفع رجل أعمال عند دخوله فيسبوك

وظيفة انتشرت بشكل كبير .. موظفة خاصة لصفع رجل أعمال عند دخوله فيسبوك
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة نادرة ومثيرة،  قرر  رجل أعمال أمريكي توظيف شخص تنحصر مهمته في صفعه في كل مرة يدخل فيها إلى فيسبوك.

وبحسب ما نشره وقع “فايس” الأمريكي، فإنه أقدم على هذه الطريقة للتخلص من إدمانه للشبكات الاجتماعية.

وأضاف أن رجل الأعمال مانيش سيثي اتخذ عام 2012 قراراً بمكافحة إدمانه على شبكات التواصل التي يتزايد عددها يوماً بعد يوم.

ونوّه أن سيثي استأجر شابة لصفعه في كل مرة يذهب فيها فيسبوك وهي طريقة عنيفة إلى حد ما لكنها حققت نتيجتها المرجوة.

وقد انتشرت “طريقة سيثي” بعد ما يقرب من عشر سنوات بشكل كبير بعد أن تفاعل إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، مع قصته على تويتر.

ونقل عن سيثي أنه ضاعف إنتاجيته أربع مرات، حيث سمحت له تجربته بالتواصل بشكل أفضل والعمل ضمن فريق.

كما أكد في حديثه: قررت أن أتولى زمام الأمور وأن أتوقف عن إضاعة الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة توجيهه إلى ما هو مهم.

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