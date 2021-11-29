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بعد عدم منعهم من العودة.. ما مصير المخالفات المرورية التي يرتكبها السعوديون في البحرين؟ المنامة توضح

بعد عدم منعهم من العودة.. ما مصير المخالفات المرورية التي يرتكبها السعوديون في البحرين؟ المنامة توضح
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة مرور مملكة البحرين، عن عدم منع أي قائد مركبة سعودية أو خليجية من دخول أو مغادرة البحرين، عبر الجسر، لوجود مخالفات مرورية بحقه.

وأكدت أن المعمول به حاليا هو إشعاره بالمخالفات التي تم رصدها على المركبة في نقطة التأمين عند دخول الدولة، ومراجعته لمبنى إدارة المرور في الجسر، أو إبلاغه من نقطة المرور عند المغادرة، وأحقية أي قائد مركبة في الاعتراض على المخالفة المرورية وليس فقط لمواطني البحرين.

فيما نقلت صحيفة “اليوم” عن مصادر مطلعة، أنه سيتم ترحيل المخالفات المرورية لمواطني المملكة ودول الخليج التي ترصدها نقطة التأمين على المركبة عند دخول مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد إلى إدارات المرور في بلدانهم.

وكان مدير عام الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة ، صرح أنه في إطار الحرص على إجراء المعاملات وتقديم الخدمات المرورية، بشكل سلس، يتم معاملة قادة مركبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق مقتضيات السلامة المرورية، وتطبيق مواد قانون المرور، بما يضمن سهولة الحركة المرورية في الدخول والخروج عبر جسر الملك فهد.

وأضاف أنه في حال وجود مخالفات مسجلة على المركبة، يتم إبلاغ السائق بعددها وقيمتها وهو ما يعد إشعارا مسبقا، مع التأكيد على أنه لا يتم منعه من المغادرة، إن تعذر عن الدفع لأي سبب كان، بحيث يمكن دفعها في وقت لاحق.

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