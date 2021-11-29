الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مكة.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بـ«الجموم»

مكة.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بـ«الجموم»
0

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة؛ اليوم الإثنين، عن إصابة 8 أشخاص.

وعلى الفور، باشرت 3 فِرق إسعافية الموقع لنقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة المقدسة.

وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة قد تلقت بلاغا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم في الجموم أمام الدفاع المدني، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرق إسعافية.

وأوضح الهلال الأحمر، أنه فور وصول أول فِرقة للموقع تبيَّن وجود 8 إصابات؛ وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، ونقل حالتين إلى مستشفى حراء العام.

وأضافت الهيئة أنه تم نقل حالتين أيضا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ورفض باقي المصابين النقل إلى المستشفى.

 

مواد ذات صلة

خلاف يتحول لمعركة وتصادم متعمد بالسيارات (فيديو)

خلاف يتحول لمعركة وتصادم متعمد بالسيارات (فيديو)

قائد مركبة كاد يصدم طفلاً يلعب بدراجة هوائية.. شاهد رد الفعل «نعم الرجل ونعم الطفل»

قائد مركبة كاد يصدم طفلاً يلعب بدراجة هوائية.. شاهد رد الفعل «نعم الرجل ونعم الطفل»

بالفيديو.. تصادم مروع بين عدد من المركبات على طريق الثمامة

بالفيديو.. تصادم مروع بين عدد من المركبات على طريق الثمامة

أرقام صادمة.. الهلال الأحمر يكشف حصيلة حوادث مطاردة سيارات الإسعاف آخر سنتين

أرقام صادمة.. الهلال الأحمر يكشف حصيلة حوادث مطاردة سيارات الإسعاف آخر سنتين

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة