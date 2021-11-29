مكة.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بـ«الجموم»

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة؛ اليوم الإثنين، عن إصابة 8 أشخاص.

وعلى الفور، باشرت 3 فِرق إسعافية الموقع لنقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة المقدسة.

وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة قد تلقت بلاغا من مواطن، يفيد بوجود حادث تصادم في الجموم أمام الدفاع المدني، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرق إسعافية.

وأوضح الهلال الأحمر، أنه فور وصول أول فِرقة للموقع تبيَّن وجود 8 إصابات؛ وتم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، ونقل حالتين إلى مستشفى حراء العام.

وأضافت الهيئة أنه تم نقل حالتين أيضا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ورفض باقي المصابين النقل إلى المستشفى.