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رد موجع من الأمير عبد الرحمن بن مساعد على «ميشال عون»

رد موجع من الأمير عبد الرحمن بن مساعد على «ميشال عون»
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تواصل- فريق التحرير

وجه الأمير عبد الرحمن بن مساعد ردا موجعا للرئيس اللبناني ميشال عون، عقب ادعاءات الأخير أنه وجهت له إساءات من قبل صحفيين بالمملكة.

وكتب الأمير عبد الرحمن على حسابه في تويتر :”  الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة فإن كان هذا من باب المقارنة فالمقارنة لا تصح فمن أساء للسعودية وزراء لبنانيون (شربل ، قرداحي – كرر الإساءة في تبريره لها في مؤتمره كوزير-).

وأضاف: أما عن إساءات الصحفيين اللبنانيين للمملكة وشتائمهم فسل الميادين والمنار وجريدة الأخبار.

وكان عون قد صرح في مؤتمر صحفي أنه تعرض للإهانة من قبل صحفي سعودي على الهواء ولم يتخذ بحقه أي إجراء.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، وأن قرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان، بحسب وصفه.

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