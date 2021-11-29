الصحة تحذر من هذا الأمر: يسبب 5 كوارث صحية منها العمى

تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من الإهمال في متابعة قياس “السكر في الدم” للمصابين بمرض السكري، مشيرة إلى أن ارتفاعه خطر، وكذلك انخفاضه خطر، قد يسبب 5 كوارث صحية خطيرة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تأثير ارتفاع أو انخفاض سكر الدم، قد يسبب العمى، والسكتات الدماغية، وأمراض الكلى، وأمرض القلب، وتلف الأعصاب.

وأوضحت “الصحة”، أن المصابين بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأمرض السكري، هي متلازمة تتصف باضطراب الأيض وارتفاع شاذ في تركيز سكر الدم الناجم عن عوز هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، أو كلا الأمرين.

يؤدي السكري إلى مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة المبكرة، إلا أن مريض السكري يمكنه أن يتخذ خطوات معينة للسيطرة على المرض وخفض خطر حدوث المضاعفات، والتي تتلخص في خفض الوزن، وكثرة الحركة.