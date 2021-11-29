الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الصحة تحذر من هذا الأمر: يسبب 5 كوارث صحية منها العمى

الصحة تحذر من هذا الأمر: يسبب 5 كوارث صحية منها العمى
0

تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من الإهمال في متابعة قياس “السكر في الدم” للمصابين بمرض السكري، مشيرة إلى أن ارتفاعه خطر، وكذلك انخفاضه خطر، قد يسبب 5 كوارث صحية خطيرة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تأثير ارتفاع أو انخفاض سكر الدم، قد يسبب العمى، والسكتات الدماغية، وأمراض الكلى، وأمرض القلب، وتلف الأعصاب.

وأوضحت “الصحة”، أن المصابين بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأمرض السكري، هي متلازمة تتصف باضطراب الأيض وارتفاع شاذ في تركيز سكر الدم الناجم عن عوز هرمون الأنسولين، أو انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، أو كلا الأمرين.

يؤدي السكري إلى مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة المبكرة، إلا أن مريض السكري يمكنه أن يتخذ خطوات معينة للسيطرة على المرض وخفض خطر حدوث المضاعفات، والتي  تتلخص في خفض الوزن، وكثرة الحركة.

 

مواد ذات صلة

مريض يشكو: كتبوا لي علاجا ليس متوفرا بالصيدليات.. والصحة تتفاعل

مريض يشكو: كتبوا لي علاجا ليس متوفرا بالصيدليات.. والصحة تتفاعل

«الصحة» توضح سبب انتشار متحور «أوميكرون» في إفريقيا.. 3 نصائح للوقاية

«الصحة» توضح سبب انتشار متحور «أوميكرون» في إفريقيا.. 3 نصائح للوقاية

«الصحة» توضح فوائد الجرعة التنشيطية في التصدي لمتحورات «كورونا»

«الصحة» توضح فوائد الجرعة التنشيطية في التصدي لمتحورات «كورونا»

الصحة: حالات التعافي بالمملكة تصل لـ 538,824 حالة

الصحة: حالات التعافي بالمملكة تصل لـ 538,824 حالة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>