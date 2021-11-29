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«أوقاف الراجحي» تعلن توفر وظائف في ثلاث مدن

«أوقاف الراجحي» تعلن توفر وظائف في ثلاث مدن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي توفر وظائف وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بفروعها في (الرياض والخرج والقصيم).

وأضحت أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي أن الوظائف المتاحة والتقديم عليها متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- محاسب.

– سعودي الجنسية.

– بكالوريوس محاسبه او إدارة ماليه.

– خبرة (2-5 سنوات) بنفس المجال.

– عضوية لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA).

2- موظف استقبال فندقي.

– سعودي الجنسية.

– ثانوية عامة كحد أدنى.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

طريقة قديم:

– وأشارت أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي إلى أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: ( aam@rajhi.org)، مع كتابة (المسمى الوظيفي – المدينة ) في عنوان الإيميل.

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