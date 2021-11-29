«المياه الوطنية» تكشف نتائج التحقيقات بشأن مقطع عامل الصهريج.. بيانات مغلوطة

تواصل – فريق التحرير:

أماطت شركة المياه الوطنية اللثام عن نتائج التحقيقات التي وجّه بها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم مع المقاول المتعهد بتقديم خدمة الصهاريج للعملاء، وذلك بشأن المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة صحة ما تم طرحه من معلومات، وعن حقيقة الأسماء التي ذكرت في المقطع وانتسابهم للشركة.

وأوضحت الشركة، أن نتائج التحقيقات أكدت عدم انتساب الأسماء المتداولة في المقطع لشركة المياه الوطنية.

وأضافت أن سائق الصهريج التابع للمتعهد أدلى ببيانات مغلوطة لا تمت للإجراءات المعتمدة في الشركة بصلة.

وكشفت الشركة، أن نتائج التحقيقات خلصت باتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية لتلافي تكرار مثل هذه الحالات.

وتشمل هذه الإجراءات تحديث إجراءات الشركة تقنياً وإدارياً بهدف تقديم خدمات ملائمة لتطلعات العملاء، ومنع تكرار حدوث مثل هذه الحالة، إضافة إلى مخالفة المتعهد بسبب خطأ أحد منسوبيه في الإضرار بسمعة الشركة دون وجه حق.

وشددت شركة المياه الوطنية، على أنها لن تقبل بالمساس بالحقوق المقدمة لعملائها، وستتعامل بحزم مع كل من يخالف العقود والاتفاقات المبرمة في هذا الخصوص، وأنها ستطبق في حق كل مخالف كافة الإجراءات النظامية والقانونية.