مزودة بمعالجات متطورة.. تسريبات عن مواصفات أجهزة PlayStation المنتظرة

تواصل – وكالات:

كشفت معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تصاميم وبعض مواصفات الجيل القادم من منصات PlayStation لألعاب الفيديو.

وتنوي شركة سوني إطلاق نموذجين جديدين من منصات الألعاب الشهيرة، سيحملان اسم PlayStation 5 Pro و PlayStation 5 Pro slim، وسيأتيان بتصميم مختلف كليا عن تصاميم منصات سوني المطروحة حاليا.

ومن المنتظر أن تجهز هذه المنصات بمعالجات رسوميات متطورة من إنتاج AMD مجهزة بـ 36 وحدة حسابية، ومعالجات متقدمة مطورة بتقنيات 5 نانومتر، أي أنها ستكون أكثر كفاءة في معالجة البيانات والصور والفيديوهات بمعدل 50% تقريبا مقارنة بمنصات PS5 الحالية.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن المنصات الجديدة ستكون قادرة على العمل مع الألعاب والفيديوهات بدقة 8K، والتعامل مع الألعاب التي تدعم تقنيات الواقع الافتراضي.

ووفقا للتسريبات، فإن أول منصة جديدة منها من المفترض أن تطرح عام 2023.