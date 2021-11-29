الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مزودة بمعالجات متطورة.. تسريبات عن مواصفات أجهزة PlayStation المنتظرة

مزودة بمعالجات متطورة.. تسريبات عن مواصفات أجهزة PlayStation المنتظرة
0

تواصل – وكالات:

كشفت معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تصاميم وبعض مواصفات الجيل القادم من منصات PlayStation لألعاب الفيديو.

وتنوي شركة سوني إطلاق نموذجين جديدين من منصات الألعاب الشهيرة، سيحملان اسم PlayStation 5 Pro و PlayStation 5 Pro slim، وسيأتيان بتصميم مختلف كليا عن تصاميم منصات سوني المطروحة حاليا.

ومن المنتظر أن تجهز هذه المنصات بمعالجات رسوميات متطورة من إنتاج AMD مجهزة بـ 36 وحدة حسابية، ومعالجات متقدمة مطورة بتقنيات 5 نانومتر، أي أنها ستكون أكثر كفاءة في معالجة البيانات والصور والفيديوهات بمعدل 50% تقريبا مقارنة بمنصات PS5 الحالية.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن المنصات الجديدة ستكون قادرة على العمل مع الألعاب والفيديوهات بدقة 8K، والتعامل مع الألعاب التي تدعم تقنيات الواقع الافتراضي.

ووفقا للتسريبات، فإن أول منصة جديدة منها من المفترض أن تطرح عام 2023.

مواد ذات صلة

بعد التسريبات.. بيان مفاجيء من جورج قرداحي 

بعد التسريبات.. بيان مفاجيء من جورج قرداحي 

من بينها بطاقات الإشعارات.. تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في «أندرويد»

من بينها بطاقات الإشعارات.. تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في «أندرويد»

تسريبات تكشف عن تغييرات جديدة في هاتف آيفون 13 المنتظر

تسريبات تكشف عن تغييرات جديدة في هاتف آيفون 13 المنتظر

تسريبات جديدة عن الأسعار المتوقعة لهاتف «آيفون 12» القادم

تسريبات جديدة عن الأسعار المتوقعة لهاتف «آيفون 12» القادم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة