يكشف عنها لأول مرة .. أين كان الكاظمي أثناء عملية الاغتيال؟

تواصل- فريق التحرير

في تفاصيل تنشر لأول مرة عن عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كشف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عن توصية رئيس الوزراء للجنة التحقيق بالتزام الحيادية والمهنية وأن تكون مصلحة البلد نصب الأعين.

وأكد أن لجنة التحقيق لم تستعن بأي طرف أجنبي حتى الآن، و لم يستبعد مستشار الأمن القومي الاستعانة بجهد دول شقيقة وصديقة لكشف الحقيقة والاستفادة من كل الإمكانيات.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عراقية، فإن الرادارات لا تستطيع الكشف عن المسيرات التي تطير بمستوى منخفض، ولدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان انطلاق الطائرتين وأين هبطتا.

وكشف عن أن إحدى الطائرتين تجميعها صناعة محلية والمقذوف صنع من غلاف بلاستيكي.

وعن مكان تواجد الكاظمي خلال الاستهداف، بين أنه ثبت للجنة التحقيق أن منزل رئيس الوزراء يحتوي على 4 مخارج وتم إخلاؤه بعد التفجير لمكان آمن.

وأوضح أنه كان متواجداً في المنزل، وأن خمسة أمتار فصلت بين المقذوفين الأول والثاني ، حيث استهدفا مكان خروج وجلوس الكاظمي.