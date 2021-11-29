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شؤون الحرمين: بث 104 محاضرات خلال 3 أشهر.. استفاد منها أكثر من 17 ألف

شؤون الحرمين: بث 104 محاضرات خلال 3 أشهر.. استفاد منها أكثر من 17 ألف
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية عن إحصائية الإدارة خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ، حيث بلغ ما تم بثه من المحاضرات والدروس العلمية (104)، فيما بلغ عدد المستفيدين منها (17,538) مستفيد وذلك عبر منصة منارة الحرمين.

وأضافت شؤون الحرمين، في بيان لها أنه، نظراً لأهمية ما يقام في المسجد الحرام من دورات ودروس علمية يتابعها الكثير من الزوار وطلبة العلم من أنحاء العالم الإسلامي، حرصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية على استثمار جميع وسائل الإعلام والبث والنشر المتاحة لتصل الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية لأكبر فئة مستهدفة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين.

كما تعمل الوكالة يومياً على بث الدروس والمحاضرات والدورات العلمية حيث بلغ إجماليها (1,262) درس ومحاضرة مرئية و(540) درس صوتي بالإضافة إلى (107,153) مستفيد من البث المرئي والصوتي المباشر للدروس العلمية؛ وذلك لإيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين.

الجدير بالذكر أنه يمكن متابعة الدروس العلمية والمحاضرات والدورات بشكل مباشر عبر منصات الرئاسة الرسمية.

منصة منارة الحرمين:
‏http://manaratalharamain.gov.sa /

وعن طريق قناة الإدارة في اليوتيوب:
‏https://www.youtube.com/c/twjehDM ،

ومنصة مكسلر الخاصة بالتوجيه والإرشاد الرقمي:
‏http://mixlr.com/twjehً

 

 

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