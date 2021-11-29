5 مميزات قادمة إلى تطبيق «واتساب».. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن 5 مميزات قادمة إلى تطبيق واتساب، خلال الشهر المقبل تقريبا بحسب المعلومات المتداولة.

وأوضح الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، أن الميزة الأولى هي عبارة عن إطالة مدة حذف الرسائل لدى الجميع وفي السابق كان ساعتين والآن ستزيد لـ 7 أيام.

والميزة الثانية هي خصوصية الصورة، وتتيح منع بعض الجهات الاتصال من مشاهدة بعض الصور.

أما الميزة الثالثة وهي ميزة تحرير الصور، والتي يمكن من خلالها تحرير الصور من داخل تطبيق واتساب.

والميزة الرابعة وهي صناعة الملصقات من داخل التطبيق، والميزة الخامسة وهي سجلات الصوت والتي تمكن من زيادة سرعة السجلات الصوتية مرتين.