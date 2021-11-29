الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

5 مميزات قادمة إلى تطبيق «واتساب».. تعرف عليها

5 مميزات قادمة إلى تطبيق «واتساب».. تعرف عليها
5 مميزات قادمة إلى تطبيق واتساب
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن 5 مميزات قادمة إلى تطبيق واتساب، خلال الشهر المقبل تقريبا بحسب المعلومات المتداولة.

وأوضح الحربي، عبر حسابه في “تويتر”، أن الميزة الأولى هي عبارة عن إطالة مدة حذف الرسائل لدى الجميع وفي السابق كان ساعتين والآن ستزيد لـ 7 أيام.
والميزة الثانية هي خصوصية الصورة، وتتيح منع بعض الجهات الاتصال من مشاهدة بعض الصور.

أما الميزة الثالثة وهي ميزة تحرير الصور، والتي يمكن من خلالها تحرير الصور من داخل تطبيق واتساب.

والميزة الرابعة وهي صناعة الملصقات من داخل التطبيق، والميزة الخامسة وهي سجلات الصوت والتي تمكن من زيادة سرعة السجلات الصوتية مرتين.

 

مواد ذات صلة

برمجية خطيرة في متجر AppGallery.. تشترك ببطاقتك المصرفية دون علمك

برمجية خطيرة في متجر AppGallery.. تشترك ببطاقتك المصرفية دون علمك

ميزة تفاعلية جديدة لمستخدمي «واتسآب ويب».. تعرّف عليها

ميزة تفاعلية جديدة لمستخدمي «واتسآب ويب».. تعرّف عليها

الحربي: تسريب بيانات الآلاف في «فايرفوكس».. و3 إجراءات مهمة للوقاية

الحربي: تسريب بيانات الآلاف في «فايرفوكس».. و3 إجراءات مهمة للوقاية

انتظرها الكثيرون.. ميزة تفاعلية جديدة في تطبيق واتساب

انتظرها الكثيرون.. ميزة تفاعلية جديدة في تطبيق واتساب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>