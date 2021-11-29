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«التحالف» يتوعد ميليشيا الحوثي: حصانة مطار صنعاء تسقط إذا لزم الأمر

«التحالف» يتوعد ميليشيا الحوثي: حصانة مطار صنعاء تسقط إذا لزم الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

توعد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، الميليشيات الحوثية في اليمن، مؤكدا أن حصانة مطار صنعاء “تسقط” إذا لزم الأمر.

وأكد التحالف أن العمليات التي يتم تنفيذها هدفها حمايةً المدنيين وتتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية، موضحا أن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لإيران وعملائها الإرهابيين.

وبالأمس أعلنت قوات التحالف أنه تم استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية في قاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء.

وأضاف التحالف أنه تم تدمير مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي.

وتابع تحالف دعم الشرعية أنه تم تدمير منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء.

 

 

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