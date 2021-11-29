الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مريض يشكو: كتبوا لي علاجا ليس متوفر بالصيدليات.. والصحة تتفاعل

مريض يشكو: كتبوا لي علاجا ليس متوفر بالصيدليات.. والصحة تتفاعل
0

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل حساب “الصحة 937” التابع لوزارة الصحة على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مع شكوى أحد المواطنين، يشكو من عدم توافر علاج لمرض السكر بالصيدليات كتبه له “طب الأسرة”.

وقال الحساب، إن وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية.

وأضاف في رده :” إذا كان لديك أي ملاحظة نرجو التواصل معنا عن طريق الاتصال بالرقم أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك”.

مواد ذات صلة

«الصحة» توضح سبب انتشار متحور «أوميكرون» في إفريقيا.. 3 نصائح للوقاية

«الصحة» توضح سبب انتشار متحور «أوميكرون» في إفريقيا.. 3 نصائح للوقاية

«الصحة» توضح فوائد الجرعة التنشيطية في التصدي لمتحورات «كورونا»

«الصحة» توضح فوائد الجرعة التنشيطية في التصدي لمتحورات «كورونا»

الصحة: حالات التعافي بالمملكة تصل لـ 538,824 حالة

الصحة: حالات التعافي بالمملكة تصل لـ 538,824 حالة

لخدمة المعتمرين.. تخصيص مصلى مجهز وإنشاء عيادة افتراضية بالمسجد الحرام

لخدمة المعتمرين.. تخصيص مصلى مجهز وإنشاء عيادة افتراضية بالمسجد الحرام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>