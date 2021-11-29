مريض يشكو: كتبوا لي علاجا ليس متوفر بالصيدليات.. والصحة تتفاعل

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل حساب “الصحة 937” التابع لوزارة الصحة على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مع شكوى أحد المواطنين، يشكو من عدم توافر علاج لمرض السكر بالصيدليات كتبه له “طب الأسرة”.

وقال الحساب، إن وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية.

وأضاف في رده :” إذا كان لديك أي ملاحظة نرجو التواصل معنا عن طريق الاتصال بالرقم أو عبر الرسائل الخاصة لخدمتك”.