استشاري: أوميكرون شبيه بمتحور دلتا بنسبة 75%.. وهذه بشارة خير مبدئية

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أكد د. وائل باجهموم استشاري الأمراض المعدية أن تحور الفيروسات ومنها فيروس كورونا أمر متوقع مع مرور الوقت.

وقال باجهموم لـ”الإخبارية”، إن مبعث القلق من المتحور الجديد “أوميكرون”، بسبب انتشاره السريع ومدى تحورها.

وأضاف أن هناك دراسات قائمة ودراسات في بلد ظهور المتحور “جنوب إفريقيا”، لدراسة التسلسل الجيني لهذه السلالة ومبدئيا من المبكر القول بشأن طبيعته أو سرعة انتشاره ومدى خطورته.

وقال “التسلسل الجيني أوضح أنه يتشابه بنسبة 75 % مع متحور دلتا وهذه بشارة خير مبدئية لأن هناك اختلاف 25 % فقط.

وتابع باجهموم أن ما يثير بعض القلق هو وجود بعض التغيرات المتوقعة في البروتين الشوكي الخارجي والذي وُضعت على أساسه التطعيمات، ولكن مازلنا ولله الحمد في وقت من الزمن يسمح للعلماء بتطوير اللقاحات بشكل سريع.