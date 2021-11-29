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دراسة تكشف أحد أبرز مسببات الأزمة القلبية: طعام شائع نتناوله على الإفطار يوميًا

دراسة تكشف أحد أبرز مسببات الأزمة القلبية: طعام شائع نتناوله على الإفطار يوميًا
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تواصل- وكالات:

طعام يتناوله الكثير يوميًا خاصة على وجبة الإفطار، توصلت الدراسات الحديثة إلى أنه يتسبب في أمراض القلب التي تؤثر على عضلة القلب وتؤدي إلى الموت.
وفي الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة، حذرت من الإفراط في تناول البيض، مؤكدة أن تناول ثلاث بيضات أسبوعياً قد يؤدي إلى أمراض القلب والدورة الدموية، وحتى الموت المبكر.
وأرجعت الدراسة التي نشرتها مجلة “غاما” التابعة للجمعية الطبية الأمريكية أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية جدًا من الكوليسترول.
وحذر الباحثون في الدراسة من الإفراط في تناول البيض وخاصة الصفار، للمحافظة على صحة القلب والوقاية من خطر انسداد الأوعية الدموية وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية.
كما أشارت إلى أن تناول الكثير من البيض بدون نشاط بدني والتدخين وتناول الأطعمة المشبعة بالدهون يؤثر على عضلة القلب بشكل كبير.

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