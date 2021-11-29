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الكويت تصدم إيران بعد محاولات التقارب :المملكة أولا

الكويت تصدم إيران بعد محاولات التقارب :المملكة أولا
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تواصل – فريق التحرير :

رفع مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، تقريرًا إلى مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي حول نتائج جولته الخليجية التي شملت الإمارات والكويت، من أجل تعزيز العلاقات بينهم.
وكشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، عن مصدر مطلع، أن الكويت أبلغت كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أثناء زيارة البلاد، بشكل واضح أنها مهتمة بتطوير العلاقات معها، لكنهم ربطوا تعزيز العلاقات بأن تحل طهران خلافاتها مع كل دول الخليج، خصوصاً المملكة.
وأشار المصدر إلى أن باقري كني شرح لمسؤولين في الإمارات والكويت موقف حكومة رئيسي من المفاوضات النووية، وتوقعاتها من الجولة السابعة التي من المقرر أن تعقد في فيينا.
كما أكد أن من مصلحة الجميع تنفيذ الاتفاق النووي بحذافيره، ورفع العقوبات عن إيران، لأن ذلك يضمن للجميع أنها لا تسعى للحصول على سلاح نووي، كما أنه يفتح نافذة للتعاون الاقتصادي المجدي بين دول المنطقة.

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