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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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فيديو مروع.. ماذا فعل ذئب انقضّ على شاب في استراحة بحائل

فيديو مروع.. ماذا فعل ذئب انقضّ على شاب في استراحة بحائل
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب تعرض لهجوم مفاجئ من ذئب في استراحة بقرية الجحفة شرق مدينة حائل، ما أدى إلى إصابته في رقبته إصابة بالغة، وتم نقله إلى مستوصف الشنان للعلاج.
وهاجم الذئب، الشاب في الاستراحة التي يتم فيها تربية بعض الحيوانات المفترسة، وأثناء تفقد الشاب للحظيرة، انقضّ عليه الذئب وغرس أنيابه في رقبته، وعض أيضا صديق الشاب في يده.
وحذر النشطاء من تربية الحيوانات المفترسة وخطورتها البالغة، التي تنتج عند تجويعها، حيث تتحول إلى وحوش كاسرة.
من جانبه قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوعة، وتفرض عقوبات على المخالفين.
وأضاف – حسب العربية – أن التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.

 

 

 

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