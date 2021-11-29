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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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على المكشوف..عون: حتى اللحظة لم أطلب الاستقالة من جورج قرداحي  

على المكشوف..عون: حتى اللحظة لم أطلب الاستقالة من جورج قرداحي  
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تواصل- فريق التحرير

في تطورات جديدة في المشهد اللبناني، وحول ما يعيشه لبنان من أزمات سياسية بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تسببت في أزمة مع دول الخليج، تبدو القيادة اللبنانية غير مكترثة بخطورة هذه التصريحات وتأثيرها السلبي على الشعب اللبناني.

يأتي هذا مع ما صرّح به الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لم يطلب من أحد الاستقالة، وقرداحي سيتصرف على أساس الأفضل للبنان، بحسب قوله.

وأكد عون في تصريحات صحفية قائلا : “سأغادر قصر بعبدا عند انتهاء ولايتي ولكن إذا قرر مجلس النواب بقائي فسأبقى”.

وحول أزمة لبنان أضاف عون: “إن هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان”.

 

 

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