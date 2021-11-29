التشهير بمنشأة عرضت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية للبيع ببريدة

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه لا بد أن يكون لكل مستحضر تجميلي مدة صلاحية إما بتاريخ الصنع أو بفتح العبوة.

وشدد الحسين، على ضرورة أن تكتب بياناته مثل مكوناته وبلد الصنع وتحذيراته باللغة العربية.

وكانت وزارة التجارة قد شهرت اليوم بصاحب ومدير مؤسسة تجارية بمدينة بريدة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لثبوت تورط المنشأة التابعة لهما في عرض 98 مستحضرًا تجميلياً منتهي الصلاحية للبيع وهو ما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة شهر للمدان الثاني مدير الفرع، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع ، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.