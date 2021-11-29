الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

التشهير بمنشأة عرضت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية للبيع ببريدة

التشهير بمنشأة عرضت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية للبيع ببريدة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه لا بد أن يكون لكل مستحضر تجميلي مدة صلاحية إما بتاريخ الصنع أو بفتح العبوة.

وشدد الحسين، على ضرورة أن تكتب بياناته مثل مكوناته وبلد الصنع وتحذيراته باللغة العربية.

وكانت وزارة التجارة قد شهرت اليوم بصاحب ومدير مؤسسة تجارية بمدينة بريدة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لثبوت تورط المنشأة التابعة لهما في عرض 98 مستحضرًا تجميلياً منتهي الصلاحية للبيع وهو ما يشكل خطراً على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة شهر للمدان الثاني مدير الفرع، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع ، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

مواد ذات صلة

«التجارة»: 12 نقطة على المتاجر الإلكترونية داخل المملكة الالتزام بها

«التجارة»: 12 نقطة على المتاجر الإلكترونية داخل المملكة الالتزام بها

استدعاء 43 مركبة BMW لوجود خلل قد يؤدي لوقوع حادث

استدعاء 43 مركبة BMW لوجود خلل قد يؤدي لوقوع حادث

عمالة وافدة حولت 7 شقق سكنية لمعامل لصياغة المعادن بالأحساء (فيديو)

عمالة وافدة حولت 7 شقق سكنية لمعامل لصياغة المعادن بالأحساء (فيديو)

«التجارة» تستدعي أكثر من 9 آلاف مكيف «DAIKIN» .. لهذا السبب

«التجارة» تستدعي أكثر من 9 آلاف مكيف «DAIKIN» .. لهذا السبب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>