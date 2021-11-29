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“بيونتيك – فايزر”: تطوير لقاح معدل ضد أوميكرون خلال أسابيع

“بيونتيك – فايزر”: تطوير لقاح معدل ضد أوميكرون خلال أسابيع
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات أنها تقوم بإجراء اختبارات معملية لفحص متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” بالتزامن مع العمل على تطوير لقاح معدل تحسبا لاحتمال أن يصبح تعديل اللقاح ضروريا.

وقالت متحدثة باسم الشركة اليوم: إنه يجري خلال التجارب المعملية أخذ أمصال من أشخاص ملقحين لمواجهة شوكة بروتين المتحور الجديد.

وأوضحت المتحدثة أن البيانات الواردة من الاختبارات المعملية الجارية ستعطي معلومات حول ما إذا كان تعديل اللقاح ضروريا في حال انتشر هذا المتحور على مستوى العالم، مؤكدة أن الشركة قد توفر بيانات عن هذا الأمر في موعد أقصاه مطلع الأسبوع بعد القادم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت أن “بيونتيك” أخذت مع شريكتها الأمريكية “فايزر” استعدادات منذ شهور لتعديل اللقاح في غضون ستة أسابيع في حال ظهور ما يطلق عليه متحور الهروب للفيروس على أن يتم توريد أول الدفعات الأولى من اللقاح المعدل في غضون 100 يوم.

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