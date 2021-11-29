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تعميم من «الطيران المدني» للناقلات الجوية بشأن القادمين للمملكة من جميع الدول

تعميم من «الطيران المدني» للناقلات الجوية بشأن القادمين للمملكة من جميع الدول
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تواصل – واس :

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة.

وينص التعميم على السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (3) أيام على المسافرين.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداء من الساعة (1:00) صباحاً من يوم السبت الموافق 1443/4/29 هـ.

وأوضحت الهيئة أنه على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

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