الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكشف عن التوسعات المستقبلية في قطاع الطاقة (فيديو)

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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه سوف يكون هناك توسعات قادمة في عموم قطاع الطاقة سواء في الجافورة أو غيرها.

وأضاف وفقاً لقناة “الإخبارية” ، أن التوسعات القادمة ستكون بمفهوم مزيج الطاقة، سواء بترول أو غاز أو مواد بتروكيماوية وفيما يتعلق بإنشاء أنابيب الغاز.

وأشار سموه إلى أن التوسعات ستشمل أيضاً مجال الطاقة الشمسية، وكذلك الهيدروجين.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أوضح إن مشروع تطوير الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.

من جهة أخرى، توقع رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن ينتج حقل الجافورة قرابة ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول 2030.