الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكشف عن التوسعات المستقبلية في قطاع الطاقة (فيديو)

الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكشف عن التوسعات المستقبلية في قطاع الطاقة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير :

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه سوف يكون هناك توسعات قادمة في عموم قطاع الطاقة سواء في الجافورة أو غيرها.

وأضاف وفقاً لقناة “الإخبارية” ، أن التوسعات القادمة ستكون بمفهوم مزيج الطاقة، سواء بترول أو غاز أو مواد بتروكيماوية وفيما يتعلق بإنشاء أنابيب الغاز.

وأشار سموه إلى أن التوسعات ستشمل أيضاً مجال الطاقة الشمسية، وكذلك الهيدروجين.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أوضح إن مشروع تطوير الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.

من جهة أخرى، توقع رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن ينتج حقل الجافورة قرابة ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول 2030.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. وزير الطاقة: نحن في المملكة لا ننحني إلا لله

بالفيديو.. وزير الطاقة: نحن في المملكة لا ننحني إلا لله

وزير الطاقة يكشف التكلفة التي ستتحملها ميزانية الدولة لتطوير «الجافورة»

وزير الطاقة يكشف التكلفة التي ستتحملها ميزانية الدولة لتطوير «الجافورة»

تعرف على شروط عمل المركبات الهيدروجينية في المملكة

تعرف على شروط عمل المركبات الهيدروجينية في المملكة

وزير الطاقة: مواجهة تغير المناخ تتطلب استجابة عالمية (فيديو)

وزير الطاقة: مواجهة تغير المناخ تتطلب استجابة عالمية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة