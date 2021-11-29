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بتداولات 6.7 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول

بتداولات 6.7 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 22.81 نقطة ليقفل عند مستوى 10810.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سايكو، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، وعناية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والصناعات الكهربائية، وجبسكو، وسابتكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 6.24% .

فيما كانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والتصنيع، أرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

و أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 42.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22331.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 110 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2600 ألف سهم تقاسمتها 5080 صفقة.

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