“هيئة الاتصالات” تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في المملكة

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 149.06 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تقدر بـ 1.36%، مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام؛ وذلك بحسب نتائج تقرير “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير “مقياس” الربعي إلى تصدر شركة “STC” لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.34 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “زين” في المرتبة الثانية بمتوسط سرعة 135.72، فيما حلت شركة “موبايلي” في المرتبة الثالثة بمتوسط سرعة يصل إلى 121.70 ميجابت في الثانية، وفق “الرياض”.

وفي سرعة الإنترنت الثابت، تصدرت شركة “زين” قائمة مقدمي خدمات الاتصالات، بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 154.44 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “سلام” في ثانية، بمتوسط سرعة يبلغ 100.02 ميجابت في الثانية، وفي المركز الثالث، تأتي شركة “STC”، بمتوسط سرعة يبلغ 91.48 ميجابت في الثانية.

وكشف تقرير “مقياس” عن تصدر شركة “STC” لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في كافة مناطق المملكة ما عدا منطقتي الرياض والمدينة المنورة التي حققت فيهما شركة “زين” المركز الأول على مستوى سرعة التحميل للإنترنت المتنقل.