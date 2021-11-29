الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“هيئة الاتصالات” تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في المملكة

“هيئة الاتصالات” تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت في المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 149.06 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تقدر بـ 1.36%، مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام؛ وذلك بحسب نتائج تقرير “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير “مقياس” الربعي إلى تصدر شركة “STC” لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.34 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “زين” في المرتبة الثانية بمتوسط سرعة 135.72، فيما حلت شركة “موبايلي” في المرتبة الثالثة بمتوسط سرعة يصل إلى 121.70 ميجابت في الثانية، وفق “الرياض”.

وفي سرعة الإنترنت الثابت، تصدرت شركة “زين” قائمة مقدمي خدمات الاتصالات، بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 154.44 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة “سلام” في ثانية، بمتوسط سرعة يبلغ 100.02 ميجابت في الثانية، وفي المركز الثالث، تأتي شركة “STC”، بمتوسط سرعة يبلغ 91.48 ميجابت في الثانية.

وكشف تقرير “مقياس” عن تصدر شركة “STC” لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في كافة مناطق المملكة ما عدا منطقتي الرياض والمدينة المنورة التي حققت فيهما شركة “زين” المركز الأول على مستوى سرعة التحميل للإنترنت المتنقل.

الصورة

مواد ذات صلة

«هيئة الاتصالات» توجه نصائح لاستخدام «الواي فاي» بطريقة صحيحة

«هيئة الاتصالات» توجه نصائح لاستخدام «الواي فاي» بطريقة صحيحة

هيئة الاتصالات : 6.4 مليارات ريال حجم سوق نقل الطرود بنهاية 2020

هيئة الاتصالات : 6.4 مليارات ريال حجم سوق نقل الطرود بنهاية 2020

«هيئة الاتصالات» تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم

«هيئة الاتصالات» تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم

غرامة بيعها تصل إلى 25 مليون ريال.. ضبط أجهزة اتصالات غير نظامية بالقصيم

غرامة بيعها تصل إلى 25 مليون ريال.. ضبط أجهزة اتصالات غير نظامية بالقصيم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة