5.2 مليارات ريال صادرات المملكة من العربات والطائرات والبواخر

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بلغت صادرات المملكة من العربات والطائرات والبواخر ومعدات النقل نحو 5.2 مليارات ريال.

وجاء الارتفاع على مستوى الصادرات المحلية وإعادة تصدير بعض المواد المستوردة، والتي ارتفعت %21.7، لتنافس المعادن والكيماويات التي تشكل أعلى صادرات المملكة، بزيادة 115.354.9 مليار ريال، وفق صحيفة “الوطن”.

وبلغت صادرات المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 275.934.1 مليار ريال، حيث شهد العام الحالي صعودا كبيرا للصادرات المحلية، بعد أن تأثرت خلال 2020 بإجراءات جائحة كورونا على المستوى المحلي والعالمي.